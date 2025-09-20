26.1 C
Prizren
E shtunë, 20 Shtator, 2025
Liria e Prizrenit befasohet në Prishtinë, mposhtet nga 2 Korriku

admin

Liria e Prizrenit pësoi një humbje të befasishme sot në Prishtinë, duke u mundur nga 2 Korriku me rezultat 3:0 në ndeshjen e zhvilluar në orën 15:00.

Skuadra prishtinase dominoi takimin dhe tregoi superioritet të qartë, ndërsa Liria nuk arriti të krijonte raste të rrezikshme për portën kundërshtare, raporton PrizrenPress.

