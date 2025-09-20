Liria e Prizrenit befasohet në Prishtinë, mposhtet nga 2 Korriku

Liria e Prizrenit pësoi një humbje të befasishme sot në Prishtinë, duke u mundur nga 2 Korriku me rezultat 3:0 në ndeshjen e zhvilluar në orën 15:00.
Skuadra prishtinase dominoi takimin dhe tregoi superioritet të qartë, ndërsa Liria nuk arriti të krijonte raste të rrezikshme për portën kundërshtare, raporton PrizrenPress.
