Prizreni shënon fitoren e parë në Ligën e Parë

By admin

FC Prizreni ka shënuar fitoren e parë këtë sezon në Raiffeisen Ligën e Parë, duke mposhtur KF Dinamo Ferizaj me rezultatin 2:1 në stadiumin “Përparim Thaçi”, raporton PrizrenPress.

Golat për Prizrenin u realizuan nga Armend K. dhe Albin J., ndërsa për Dinamon golin e vetëm e shënoi Sokol Kiqina. Ndeshja ofroi momente emocionuese për tifozët që ishin pranë stadiumit dhe u zhvillua me një intensitet të lartë deri në sekondat e fundit.

Pas disa barazimeve dhe humbjeve, kjo fitore i jep moral skuadrës për ndeshjet e ardhshme dhe rikthen besimin tek lojtarët dhe stafi teknik. FC Prizreni synon të vazhdojë me rezultate pozitive dhe të ngjitet në klasifikimin e ligës, duke mbajtur tifozët pranë saj në çdo sfidë./PrizrenPress.com

“InHUMAN” ndez skenën e Teatrit “Bekim Fehmiu” në Prizren
Liria e Prizrenit befasohet në Prishtinë, mposhtet nga 2 Korriku

