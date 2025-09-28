Aksident i rëndë në rrugën Suharekë–Shtime, një i vdekur dhe dy të lënduar

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur në rrugën Suharekë–Shtime, mes fshatrave Duhle dhe Carralevë, si pasojë një person ka vdekur dhe dy të tjerë janë lënduar.
Zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, ka konfirmuar për Telegrafin se në aksident janë përfshirë një autobus dhe një automjet BMW.
“Si pasojë, një pasagjer i automjetit ka humbur jetën në vendngjarje, ndërsa dy persona të tjerë janë dërguar për trajtim mjekësor në spitalin e Prizrenit. Nga hetimet e para dyshohet se automjeti BMW ka humbur kontrollin dhe është përplasur me autobusin”, u shpreh Bytyqi.
Aktualisht, rruga Suharekë–Shtime mbetet e bllokuar për qarkullim deri në përfundim të ekzaminimeve nga njësitë kompetente policore.
Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit janë duke vazhduar.
