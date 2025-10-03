6.3 C
Prizren
E premte, 3 Tetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Arrestohet Bardhi Avdaj, dyshohet se sulmoi fizikisht kryeinfermierin e QMF-së në Prizren

By admin

Policia ka arrestuar dhe ndaluar për 48 orë Bardhi Avdaj, i cili dyshohet se ka sulmuar fizikisht kryeinfermierin Dardan Berisha në hapësirat e Qendrës së  Mjekësisë Familjare në Prizren.

Sipas Policisë, incidenti më 2 tetor, rreth orës 08:05, në rrugën “Ismet Jashari”, pas një mosmarrëveshjeje të lidhur me punën.

Gjatë përplasjes, është raportuar se janë shkaktuar edhe dëmtime materiale në zyrë.

“Pas një mosmarrëveshjeje të lidhur me punën, një person i dyshuar ka sulmuar një qytetar dhe ka shkaktuar dëmtime materiale në zyrë. Të dy palët janë shoqëruar në stacionin policor dhe janë intervistuar. Me urdhër tëProkurorit të Shtetit, i dyshuari është ndaluar për 48 orë, ndërsa rasti është duke u trajtuar për hetim të mëtejshëm”, thuhet në përgjigjen e Policisë për “Betimi për Drejtësi”.

Ndërkohë, Avdaj edhe kur ishte asamblist i PDK në Kuvendin Komunal të Prizrenit, ishte përfshirë në një incident, ku e kishte gjuajtur me shishe një asamblist tjetër. Një ditë më vonë pati kërkuar falje./BetimipërDrejtësi

 

 

Mund të jetë një imazh i ?teksti që thotë "?? ABI PLATINUM RESIDENCE ND?RTUAR me klag ? 1 i ? NIE SOE SDE SIE STOFE ???? STOPE STORE +383 +38349456999 49 456 999 STORE www.abiplatinum.com?"?

 

Previous article
Kryetari i Dragashit apelon për vetorganizim të qytetarëve pas reshjeve të borës
Next article
Nesër inaugurohet rruga ndërkufitare Kosovë-Shqipëri

Më Shumë

Sport

Gzim Hasi emërohet trajner i ekipit U19 të Prizrenit

FC Prizreni ka njoftuar sot emërimin e trajnerit prizrenas Gzim Hasi në krye të ekipit të moshave U19, raporton PrizrenPress. Nga klubi theksojnë se ky...
Lajme

Muharremaj: Do të ketë transport urban në Suharekë, QKMF, shkollë e çerdhe

Bali Muharremaj, kandidati i AAK-së edhe për një mandat në Komunën e Suharekës, ka prezantuar planprogramin e tij për katër vitet e ardhshme. Ai ka...

Javë me ndryshime drastike të motit: Ulje e temperaturave – në male edhe borë

Memli Krasniqi dhe Shaqir Totaj përurojnë stadiumin në Gjonaj: Ky model i qeverisjes duhet të vazhdojë

Kufiri që ndau vajzën pesëvjeçare nga nëna e saj dhe takimi pas 42 vitesh

Spitali i Prizrenit ndriçohet rozë për ndërgjegjësimin mbi kancerin e gjirit

Prizreni përmbyll edicionin e 5-të të Autostrada Biennale

“Ka ikë prej Prizrenit, u tutë” – Çeku i kundërpërgjigjet Totajt: Pse nuk po ballafaqohesh me Artan Abrashin?

Komuna e Prizrenit hap thirrjen për subvencionim të qumështit, deleve dhe dhive

Kryetari i Dragashit apelon për vetorganizim të qytetarëve pas reshjeve të borës

Heroi pa varr

Memli Krasniqi në Suharekë: Votat tuaja për numrin 191 e dërgojnë Dardan Berishën dhe PDK-në në balotazh

Nesër inaugurohet rruga ndërkufitare Kosovë-Shqipëri

“Check-In Festival”, muzika elektronike dhe Rock “ndezin” kryeqytetin

Zafir Berisha kritikon Shaqir Totajn për mospjesmarje në debatin për Prizrenin

Vizitë nga Zvicra: Delegacioni i Meyrin-it dhuron makineri për Malishevën

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne