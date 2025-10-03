8.4 C
Kryetari i Dragashit apelon për vetorganizim të qytetarëve pas reshjeve të borës

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka bërë apel drejtuar qytetarëve për përballimin e situatës së krijuar nga reshjet e dendura të borës që kanë shkaktuar vështirësi në qarkullimin rrugor.

Sipas Xheladinit, shumë rrugë janë bërë të pakalueshme për shkak të drunjve të rënë, ndërsa traktorët e komunës nuk po arrijnë të ndërhyjnë në kohë, raporton PrizrenPress. Ai ka bërë të ditur se zjarrfikësit ndodhen në terren, por kapacitetet e tyre nuk mjaftojnë për t’i përballuar të gjitha rastet.

“Kërkojmë nga qytetarët që të vetorganizohen në lokalitetet e tyre për të ndihmuar në zhbllokimin e rrugëve nga drunjtë. Bashkë mund ta përballojmë këtë situatë më lehtë,” është shprehur kryetari Xheladini në thirrjen e tij publike./PrizrenPress.com

