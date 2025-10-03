6.3 C
Prizren
E premte, 3 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Nesër inaugurohet rruga ndërkufitare Kosovë-Shqipëri

By admin

Nesër do të bëhet inaugurimi i rrugës ndërkufitare Kosovë-Shqipëri, konkretisht mes fshatrave Gorozhup të Kosovës e Pogaj të Shqipërisë.

Ministria e Infrastrukturës thotë se ky projekt është rezultat i marrëveshjeve ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, me qëllim të forcimit të lidhjeve infrastrukturore dhe zhvillimit rajonal.

Në këtë ceremoni pritet të jenë të pranishëm zyrtarë shtetëror, kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ushtruesi i detyrës së ministrit në detyrë të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Hysen Durmishi, ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Petrit Malaj e kryetari i Bashkisë së Hasit, Miftar Dauti.

Ditë më parë, Durmishi derisa kishte ndarë pamje nga punimet në këtë rrugë ndërkufitare,kishte shkruar. “Ne ndërtojmë ura që na bashkojnë dhe i kalojmë kufinjtë të cilët na kanë ndarë padrejtësisht”.

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arrestohet Bardhi Avdaj, dyshohet se sulmoi fizikisht kryeinfermierin e QMF-së në Prizren

Më Shumë

Fokus

Malisheva nderon dëshmorin Dr. Shpëtim Robaj në 27-vjetorin e rënies

Sot u përkujtua 27-vjetori i rënies së Dr. Shpëtim Robaj, mjekut dhe dëshmorit që dha jetën për lirinë e vendit, raporton PrizrenPress. Dr. Robaj, i...
Fokus

Abdixhiku në Dragash: Ne qeverisim me duar të pastra, pa afera korruptive

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) Lumir Abdixhiku është shprehur i bindur që kandidati i LDK-së për kryetar të Dragashit, Bexhet Xheladini, do...

Dragashi promovon prodhimet vendore për fuqizim i ekonomisë familjare

117 lidhje ilegale të ujësjellësit të shkyçura në Prizren, Suharekë, Malishevë e Dragash

Totaj dhe Levent Bush së bashku takojnë bizneset e “Jeni Mahallës” në Prizren

Policia sekuestron shtatë motoçikleta në afërsi të shkollave në Prizren

Detaje nga aksidenti me fatalitet në Suharekë – u lënduan katër persona, ndalohet shoferi i veturës

Aksident i rëndë në rrugën Suharekë–Shtime, një i vdekur dhe dy të lënduar

Ylli përforcohet me Larry Thomas-in

Javë me ndryshime drastike të motit: Ulje e temperaturave – në male edhe borë

Prizreni fiton sërish – me dopietën e Kryeziut

Ballkani fiton bindshëm në Lipjan, afrohet me kreun

Jemerrio Jones, përforcimi i ri i Rahovecit 029

Dy qytetarë dorëzojnë mbi 1 mijë euro në stacionin policor në Rahovec

Policia në Prizren, gjatë muajit shtator ka ndaluar 30 lypsarë në rrugë

Sot zbulohet lapidari i dëshmorit të kombit Ilaz Javori në Llazicë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne