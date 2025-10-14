11.2 C
Rexhaj: Në balotazh do të ketë ndryshim në Prizren

By admin

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Arbër Rexhaj, ka komentuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve në komunën e Prizrenit, ku kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Shaqir Totaj, prin me 41.99% të votave, ndërsa kandidati i Vetëvendosjes, Artan Abrashi, renditet i dyti me 29.80%.

Në Debat Plus, Rexhaj u shpreh se pavarësisht epërsisë aktuale të Totajt, balotazhi do të sjellë ndryshim, ashtu siç ka ndodhur edhe në zgjedhjet e kaluara.

“Unë besoj që partitë opozitare në Prizren që i ka larguar kryetrari aktual prej qeverisjes dhe në atë formën më brutale të mundshme. Mendoj që edhe qytetari i Prizrenit, ka treguar që Sahqir Totaj nuk e përbën shumicën. Prandaj rëndom siç ka ndodhu përherë, edhe këtë herë në balotazh do të ketë ndryshim. Mendoj që elektorate, subjektet politike që janë opozitare, ku LVV-ja ka bashkëpunim të ngushtë me to, mendoj që kanë derën e hapur”, ka thënë Rexhaj.

Në Suharekë janë numëruar 24.14% të votave. Po prin Bali Muharremaj i AAK-së me 45.44% të votave. Ndërkaq, Ardian Shala i LDK-së ka 32.54%.
