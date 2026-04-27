20.2 C
Prizren
E hënë, 27 Prill, 2026
type here...

FokusKulture

Ministria pezullon aktivitetet në Kalanë e Prizrenit, disa zona shpallen të rrezikshme

By admin

Ministria e Kulturës dhe Turizmit bën të ditur se, disa zona të monumentit Kalaja e Prizrenit do të mbyllen përkohësisht për vizitorët, për shkak të rrezikut potencial që paraqesin për sigurinë publike.

Sipas njoftimit, vendimi është marrë pas vlerësimeve profesionale që kanë evidentuar gjendje të rënduar të disa strukturave brenda kalasë. Si rezultat, zonat që konsiderohen të rrezikshme do të shënohen dhe kufizohen deri në një njoftim tjetër.Ministria ka bërë të ditur gjithashtu se pezullohet menjëherë edhe dhënia në shfrytëzim e hapësirave të kalasë për aktivitete nga organizata, iniciativa kulturore dhe artistë të pavarur, derisa të krijohen kushte të sigurta.

“Ky vendim është në funksion të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe sigurisë së qytetarëve”, thuhet në njoftim.

Autoritetet kanë theksuar se publiku do të informohet me kohë për çdo zhvillim të mëtejmë, përfshirë edhe afatet e mundshme të rihapjes së plotë të këtij monumenti të rëndësishëm historik.

Ministria ka kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve dhe palëve të interesuara, duke nënvizuar se masa synon ruajtjen e një prej pasurive më të çmuara të trashëgimisë kulturore në vend.

“Kërkojmë mirëkuptimin e të gjithë qytetarëve dhe palëve të interesuara, duke theksuar se ky vendim është në shërbim të ruajtjes së një prej monumenteve më të rëndësishme të trashëgimisë sonë dhe të sigurisë së vizitorëve”, thuhet në njoftim.

Marketing

Previous article
Bashkimi kampion i Kosovës në Ligën U18
Next article
Kompanitë private i bashkohen aksionit për Malishevën e pastër

Më Shumë

Sport

La Liga, Mallorca dhe FFK urojnë Vedat Muriqin për ditëlindje

La Liga, RCD Mallorca dhe Federata e Futbollit e Kosovës kanë uruar ditëlindjen e sulmuesit të Kosovës, Vedat Muriqi, i cili sot feston 32-vjetorin. La...
Lajme

Dhunë në familje në Malishevë, e reja denoncon vjehrrin, vjehrrën dhe kunatën

Një rast i dhunës në familje është raportuar në fshatin Llashkadrenoc të Malishevës, ku një 23-vjeçare ka denoncuar se është dhunuar fizikisht dhe psikikisht...

Arrestohen dy persona në Prizren, iu gjet kokainë, para e armë

RTSH shpall këngëtarët pjesëmarrës në Festivalin e Pranverës

Këndi Amerikan në Prizren shënon 20-vjetorin e themelimit

45 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, afro 1.900 tiketa të shqiptuara

Vazhdojnë punimet për hapjen e kanalit të vaditjes në Caparc

Brenda 48 orëve, në 16 raste ndalohen punimet në objekte ndërtimi, 11 veç në Prizren

Prizreni arrin marrëveshje në Turqi për trajnimin e infermierëve

Vazhdon gjykimi ndaj të akuzuarve për vrasjen e Auron Thaqit

Në Rahovec vazhdon ndërtimi i Qendrës për Arte, Kulturë dhe Inovacion

Policia në Prizren koordinon masat e sigurisë me Këshillat Lokale (KLSP)

Nesër derbi i madh i Ligës së Parë: Vëllaznimi – Liria, për hapin drejt Superligës

105 vjet nga çelja e punimeve të parlamentit të parë shqiptar

Kohë lufte

P.C Prizreni mbetet në Ligën e Parë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne