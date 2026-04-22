Në Mushtisht përkujtohen dëshmorët dhe martirët e fshatit

Në fshatin Mushtisht të Suharekës janë përkujtuar dëshmorët dhe martirët e rënë për lirinë e vendit, në një aktivitet ku morën pjesë përfaqësues institucionalë dhe qytetarë.
Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka theksuar rëndësinë e kujtimit dhe nderimit të sakrificës së tyre.
“Sot, me respekt të thellë dhe përulje, përkujtojmë dëshmorët dhe martirët e Mushtishtit. Ata janë themeli i lirisë sonë, zëri i historisë që nuk shuhet kurrë dhe amaneti që na thërret për unitet, dinjitet dhe përkushtim ndaj vendit. Lavdi”, ka deklaruar Muharremaj./PrizrenPress.com/