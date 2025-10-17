Qindra qytetarë nga Kosova janë nisur sot në drejtim të Tiranës për të marr pjesë në protestën atje që do të mbahet në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë.
Protesta do të nisë në ora 17:00.
E A2Cnn ka publikuar pamje të qytetarëve të veshur në uniformën e UÇK-së duke kaluar pikën kufitare në Vërmicë.
Ndryshe, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e Shqipërisë, ka njoftuar se Rruga e Kombit do të jetë pa pagesë për 24 orë ditën e premte, ku janë paralajmëruar se do të kalojnë nga Kosova drejt Tiranës 60 autobusë.
Protestë e ngjashme e organizuar nga veteranët e UÇK u zhvillua edhe në Prishtinë më 7 gusht dhe në Hagë më 14 shtator.
