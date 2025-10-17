13.2 C
Prizren
E premte, 17 Tetor, 2025
type here...

Sport

Sot derbi prizrenas ndez Ligën e Parë

By admin

Me një përballje të zjarrtë prizrenase nis sot sezoni i ri në Ligën e Parë të Meshkujve në basketboll.

Në ndeshjen hapëse të javës së parë, Proton Cable Prizreni do të përballet me New Basket, në një duel që pritet të sjellë rivalitet, pasion dhe emocione të forta, raporton PrizrenPress.

Takimi zhvillohet sot (e premte) në orën 17:00, në sallën “ISP Marigona” në Prishtinë, dhe do të jetë një test i rëndësishëm për të dy skuadrat që kanë objektiva ambicioze për këtë edicion.

Proton Cable Prizreni synon ta nisë sezonin me fitore dhe të dëshmojë forcën e saj në rrugën drejt rikthimit në elitën e basketbollit kosovar, ndërsa New Basket kërkon të tregojë potencialin dhe karakterin e ekipit të ri./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
360 kg mish dhe bombola gazi të padeklaruara ndalohen në Vërmicë
Next article
“UÇK marshon” drejt Tiranës, pamje nga pika kufitare në Vërmicë

Më Shumë

Kulture

Zbulohet një intervistë e humbur prej 50 vitesh me John Lennon: Frika nga përgjimet, albumet dhe jeta në Dakota Building

Një intervistë e humbur prej kohësh me John Lennon, e realizuar 50 vjet më parë dhe e rizbuluar rishtazi në një bodrum, po transmetohet...
Lajme

Policia shqiptoi për 24 orë, mbi 1900 gjoba në trafik

Policia e Kosovës njofton se për 24 orë, ka shqiptuar 1925 gjoba në trafik. Sipas policisë, gjatë 24 orëve të fundit janë evidentuar disa aksidente...

Posta e Prizrenit mirëpret vogëlushët e kopshtit “Mini Mouse” dhe nxënësit e shkollës “Mati Logoreci”

UBO: Bali Muharremaj 45.7% në Suharekë

E trishtë: Varroset sot i riu 17-vjeçar që humbi jetën me motor në Prizren

Lulzim Fejzullahi – Nga pjatalarës në një prej afaristëve më të suksesshëm shqiptarë në Austri

Pse fiton kombëtarja e Shqipërisë

Debutim dinjitoz i Bashkimit në FIBA Europe Cup

Rast i rëndë në Prizren: Burri ther me thikë bashkëshorten dhe vajzën, gjendja e tyre e rëndë

PDK kërkon ndërhyrjen e KQZ-së në Malishevë: Procesi i numërimit po rrezikohet!

Dogana ndalon kontrabandë mallrash në Vermicë, kapen dërgesa me vlerë mbi 5 mijë euro

Nënë e vajzë të plagosura rëndë – shefi i Emergjencës në Prizren tregon gjendjen e tyre

Vdes një person në Malishevë

Gara e ngushtë për vendin e dytë në Rahovec

Liria pret Trepçën, sot në shtëpi

Si mund të përfitojë Kosova nga deliri i Donald Trump

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne