Sot derbi prizrenas ndez Ligën e Parë

Me një përballje të zjarrtë prizrenase nis sot sezoni i ri në Ligën e Parë të Meshkujve në basketboll.
Në ndeshjen hapëse të javës së parë, Proton Cable Prizreni do të përballet me New Basket, në një duel që pritet të sjellë rivalitet, pasion dhe emocione të forta, raporton PrizrenPress.
Takimi zhvillohet sot (e premte) në orën 17:00, në sallën “ISP Marigona” në Prishtinë, dhe do të jetë një test i rëndësishëm për të dy skuadrat që kanë objektiva ambicioze për këtë edicion.
Proton Cable Prizreni synon ta nisë sezonin me fitore dhe të dëshmojë forcën e saj në rrugën drejt rikthimit në elitën e basketbollit kosovar, ndërsa New Basket kërkon të tregojë potencialin dhe karakterin e ekipit të ri./PrizrenPress.com
