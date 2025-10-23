15.9 C
Prizren
E premte, 24 Tetor, 2025
type here...

Sport

Këto janë grafitet për të cilat dyshohen tifozët prizrenas që i shkruan në Mal të Zi (FOTO)

By admin

Policia në Hercegnovi të Malit të Zi, ka ndaluar një autobus me shtetas kosovarë, që raportohet se janë tifozë zë KB Bashkimit.

“Arpagjikt” ishin duke u kthyer nga Italia për në Kosovë, kur, siç raportojnë mediat në Mal të Zi, ata janë ndaluar për pushim në një lokacion të quajtur Meljine, ku edhe thuhet se kanë shkruar grafite me akronimin UÇK-së.

E në pamjet që tashmë janë publikuar, shihet se shkrimi është “ARPZ – UÇK – 1878”.

Si pasojë, policia malazeze jozyrtarisht ka thënë për mediat atje se dy persona janë shoqëruar në stacion policor. /Klankosova.tv

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arpagjik’t të ndaluar për grafitin “UÇK” në Mal të Zi, Bashkimi kërkon lirimin e tyre

Më Shumë

Lajme

Dogana ndalon barna dhe suplemente të padeklaruara në Vërmicë

Dogana e Kosovës ka njoftuar se të martën në pikëkalimin kufitar në Vërmicë, zyrtarët doganorë gjatë kontrollit të një automjeti kanë zbuluar një sasi...
Lajme

Kryeziu: Gjykata në Hagë e padrejtë, koha për unitet kombëtar

Ish-gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, Kadri Kryeziu, ka bërë thirrje për unitet përtej ndarjeve politike dhe interesave të ditës, në mbrojtje të dinjitetit...

Prizreni udhëton në Obiliq për përballjen me KEK-un

36 komuna përmbyllin procesin në Qendrat e Numërimit, Elezi jep detaje

Prizreni ndalon aktivitetet e gjuetisë për sezonin 2025–2026

Luljeta Veselaj-Gutaj asambleistja më e votuar në Prizren

Sulmi me thikë ndaj gruas dhe të miturës/ Ja çfarë thotë raporti i policisë për rastin e rëndë të dhunës në familje në Prizren

Legjenda e Kiss, Ace Frehley ndërron jetë në moshën 74-vjeçare

Bashkimi kërkon fitore ndaj debutuesve të Rahovecit, ndeshja luhet sot në Suharekë

Arrihet koalicioni i parë për balotazh në Prizren

Ngjarja në Prizren ku u therën me thikë nëna dhe e bija 12-vjeçare dyshohet se ndodhi për motive xhelozie

Sonte promovohen dy libra në Prizren

Përkujtohet poeti Abdullah Thaçi

S’ka fitues në Prizren – Liria dhe Vëllaznimi ndahen 0:0

Xheladini i LDK-së: Kryesia na dha të drejtën autonome të bëjmë koalicion me këdo, edhe me Vetëvendosjen

Ballkani fiton ndaj Dukagjinit në Suharekë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne