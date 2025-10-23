15.9 C
Arpagjik’t të ndaluar për grafitin “UÇK” në Mal të Zi, Bashkimi kërkon lirimin e tyre

By admin

Klubi i Basketbollit Bashkimi ka reaguar pas ndalimit të tifozëve të tij, Arpagjik’t, në Mal të Zi, raporton PrizrenPress. Sipas klubit, ata janë ndaluar vetëm për një grafit të shkruar “UÇK”, pa kryer asnjë shkelje apo vepër penale.

“Është e papranueshme që Arpagjik’t të ndalohen vetëm për një grafit të shkruar ‘UÇK’. Ata nuk kanë kryer asnjë krim, e megjithatë po mbahen padrejtësisht. Solidariteti me ta është i pakushtëzuar!”, thuhet në reagimin e Kryesisë së KB Bashkimit.

Klubi i ka bërë thirrje institucioneve përgjegjëse, përfshirë Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës dhe Ambasadën e Kosovës në Mal të Zi, që të ndërhyjnë menjëherë për mbrojtjen e tifozëve dhe lirimin e tyre.

“I bëjmë thirrje organeve përgjegjëse që të kujdesen që djemtë tanë të lirohen dhe të mos mbahen padrejtësisht, por të vazhdojnë rrugën për Kosovë”, përfundon reagimi i klubit./PrizrenPress.com

