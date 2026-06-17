Drejtoria e Bujqësisë në Rahovec vazhdon pastrimin e kanaleve të kullimit, punimet po zhvillohen në Fortesë

Drejtoria e Bujqësisë ka njoftuar se po vazhdon angazhimin e saj në mirëmbajtjen dhe përmirësimin e infrastrukturës bujqësore, me qëllim të krijimit të kushteve më të mira për fermerët dhe zhvillimin e veprimtarive bujqësore.
Sipas njoftimit, në kuadër të planit të punës për pastrimin e kanaleve të kullimit dhe përrenjve, është realizuar dhe po vazhdon pastrimi i kanalit në fshatin Fortesë.
Ky aktivitet synon përmirësimin e sistemit të kullimit, duke lehtësuar menaxhimin e ujërave dhe duke krijuar kushte më të favorshme për punimin e tokave bujqësore.
Nga Drejtoria e Bujqësisë është bërë e ditur se institucionet komunale mbeten të përkushtuara për t’u qëndruar pranë fermerëve dhe qytetarëve, duke adresuar nevojat e tyre në terren.
Po ashtu, është theksuar se punimet do të vazhdojnë edhe në lokalitete të tjera, në përputhje me planin e veprimit dhe kërkesat e banorëve.
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