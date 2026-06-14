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17-vjeçari nga Malisheva humb jetën duke punuar në Ulqin

By admin

Sipas raportimeve, i ndjeri ishte djali i vetëm i familjes.
Ngushëllime për ndarjen nga jeta të 17-vjeçarit kanë shprehur edhe miqtë e tij.
“Shpirti yt i bardhë pushoftë në paqe, ki me na mungu ton jetën”, thuhet në telegramin e ngushëllimit.

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