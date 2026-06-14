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Vdes gruaja nga aksidenti në autostradë, në gjendje të rëndë burri i saj

By admin

Ka vdekur gruaja që u lëndua rëndë në aksidentin e ndodhur pak më parë në Autostradën “Ibrahim Rugova”.

Sipas burimeve të gazetares Arbreshë Uka brenda Qendrës Emergjente, gruaja rreth 69-vjeçare ka pësuar politrauma shumë të rënda dhe nuk ka arritur t’u mbijetojë lëndimeve, duke u konstatuar vdekja e saj.

Ndërkohë, në gjendje të rëndë vazhdon të mbetet burri i saj, i cili ndodhet në sallën e operacionit në QE, ku po intervenojnë ekipet vaskulare, KMF dhe anesteziologjisë./Klankosova.tv/

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