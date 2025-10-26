13 C
Prizren
E diel, 26 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Totaj vizitoi shoqatat turke

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka zhvilluar një takim me përfaqësues të shoqatave turke në qytet, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit në fushën e arsimit.

Ai vizitoi Asociacionin “The Right Way” dhe Asociacionin e Mësuesve të Turqisë, të cilat janë ndër organizatat më të rrënjosura në komunitetin turk të Kosovës.

“Shoqata ka dhënë kontribute të jashtëzakonshme në zhvillimin e arsimit”, ka shkruar ai.

Totaj ishte i shoqëruar nga Levent Bu?, nënkryetar i Këshillit të Komunës së Prizrenit, duke dëshmuar përkushtimin institucional ndaj komuniteteve arsimore dhe kulturore.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Si e kalon të dielën? Rama: Lindës dhe Zahos i bëj padrejtësi, arratisem në studion e skulpturës

Më Shumë

Fokus

`Takimet e Gjeçovit` në Zym të Hasit sot nderojnë figurën e Pjetër Bogdanit me shtatore

Në kuadër të manifestimit tradicional kulturor “Takimet e Gjeçovit”, që mbahet çdo vit në Zym të Hasit, dita e dytë e aktivitetit u zhvillua...
Fokus

Edicioni i 24-të i festivalit ReMusica – 18 koncerte dhe mbi 160 artistë në Prishtinë dhe Prizren

Edicioni i sivjetshëm i festivalit ReMusica, me temën “Contrasts”, eksploron ndërthurjen mes traditës dhe modernitetit në muzikë, duke vënë në pah kontrastet stilistike dhe...

Kryetari i AAK-së në Prizren: Nuk kemi arritur marrëveshje me asnjërën nga dy partitë në balotazh

Albin Kurti nuk i ka votat, dështon formimi i Qeverisë

Pallacanestro Reggiana, e fortë për Bashkimin

Barazim dramatik në Suharekë, Ballkani dhe Gjilani ndajnë pikët. Malisheva kthehet te fitorja

Prizrenasit me fitore të vështirë ndaj “Vreshtarëve”

Njoftim për reduktime të furnizimit me ujë në disa zona të Prizrenit

Grabitje e armatosur në autostradën “Ibrahim Rugova”

Vetaksident në Vërmicë

“Koha për Lirinë” – Prizreni ndizet për duelin me Vëllaznimin

PDK-ja në Has mobilizohet për Totajn për ta bërë për herë të dytë kryetar të Prizrenit

Ngjarja në Prizren ku u therën me thikë nëna dhe e bija 12-vjeçare dyshohet se ndodhi për motive xhelozie

Prizreni ndalon aktivitetet e gjuetisë për sezonin 2025–2026

E lëndoi me mjet të mprehtë familjarin, arrestohet i dyshuari në Malishevë

Nga kjo e diele do të flemë një orë më shumë, po kalojmë në orën e dimrit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne