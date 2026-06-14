Vrasja e 27-vjeçarit dhe plagosja e babait të tij, detaje nga ngjarja tragjike në Prizren

Një 27-vjeçar e ka humbur jetën si pasojë e lëndimeve nga mjeti i mprehtë.
Ngjarja tragjike ka ndodhur në fshatin Kobaj të Prizrenit, ku dy familje të afërta mes vete ishin përfshirë në një përleshje.
Nga ky rast, i plagosur ka mbetur edhe babai i viktimës.
Ende nuk dihet motivi që ka çuar deri tek kjo ngjarje e rëndë, por bëhet e ditur se viktima dhe i dyshuari ishin djem të axhës.
Në lidhje me këtë zhvillim, gazetarja Diellëza Berisha sjell detajet e fundit.
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