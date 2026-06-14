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Nis të hënën manifestimi “Remzi Ademaj – Shtigjeve të Lirisë” në Prizren

By admin

Drejtoria Komunale e Arsimit në Prizren ka ftuar qytetarët dhe institucionet që të marrin pjesë në hapjen e manifestimit “Remzi Ademaj – Shtigjeve të Lirisë”, që organizohet në nderim të heroit të Kosovës, Remzi Ademaj.

Sipas njoftimit të drejtoreshës së Arsimit, Luljeta Veselaj-Gutaj, aktiviteti hapës do të mbahet të hënën, më 15 qershor 2026, duke filluar nga ora 10:00, në Shtëpia e Kulturës “Xhemajli Berisha” në Prizren.

Manifestimi “Remzi Ademaj – Shtigjeve të Lirisë” organizohet çdo vit për të kujtuar jetën, veprën dhe sakrificën e heroit Remzi Ademaj në shërbim të lirisë së Kosovës./PrizrenPress.com/

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