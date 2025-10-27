13.1 C
Prizren
E hënë, 27 Tetor, 2025
type here...

LajmeSiguri

Publikohen pamjet, momenti i arrestimit të prokurorit Beqë Shala në vendin e punës

By admin

Prokurori i Departamentit të Përgjithshëm në Prokurorinë Themelore të Prizrenit, Beqë Shala, është arrestuar gjatë një aksioni të zhvilluar nën drejtimin e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës.

Sipas njoftimit të Sistemit Prokurorial, prokurori është arrestuar nën dyshimin se ka kryer veprën penale “Marrja e ryshfetit”.

“Betimi për Drejtësi”, ka publikuar momentin e arrestimit të prokurorit Shala në vendin e tij të punës, ku shihet i prangosur.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arrestohet prokurori i Prizrenit, Beqë Shala – dyshohet për marrje të ryshfetit
Next article
Vdes një shtetas i huaj në spitalin e Prizrenit, rasti po hetohet

Më Shumë

Lajme

Dogana ndalon barna dhe suplemente të padeklaruara në Vërmicë

Dogana e Kosovës ka njoftuar se të martën në pikëkalimin kufitar në Vërmicë, zyrtarët doganorë gjatë kontrollit të një automjeti kanë zbuluar një sasi...
Opinione

Balotazhi i Prizrenit – test i besimit dhe i pjekurisë politike

Kujtim S. Gërmizaj Raundi i dytë i zgjedhjeve lokale në Prizren, që do të mbahet më 9 nëntor 2025, nuk do të përcaktojë vetëm kryetarin...

Ndalohen mallra të falsifikuara në Vërmicë

KRU “Hidroregjioni Jugor” shkyç 13 lidhje ilegale të ujësjellësit në Prizren dhe Suharekë

Pas një viti e tre muajsh udhëtim me biçikletë, Ceki Hoti nga Prizreni arrin në Indonezi (VIDEO)

Mbahen “Takimet e Gjeçovit” në Zym të Hasit – zbulohet shtatorja e Pjetër Bogdanit

Koalicionet për balotazh në Prizren, Abrashi: Jemi në kontakt me të gjithë partitë, por ende s`kemi diçka konkrete

Prizreni në balotazh: Totaj 41.45 për qind, Abrashi 30.39 për qind

Rruga “Marin Barleti” në Prizren po rijetësohet me karakter historik

Ky’Leo Worriels transferohet te Junior 06

Artan Abrashi takohet me elektoratin e Hasit, kërkon besimin për kryetar të Prizrenit

Kështu ndahen mandatet në Kuvendin e Prizrenit

Vdes 43-vjeçari pas vetaksidentit me biçikletë elektrike në Prizren

Ngjarja në Prizren ku u therën me thikë nëna dhe e bija 12-vjeçare dyshohet se ndodhi për motive xhelozie

Si e bëri për vete yllin shqiptar? Callum Turner flet për lidhjen me Dua Lipën

Barazim dramatik në Suharekë, Ballkani dhe Gjilani ndajnë pikët. Malisheva kthehet te fitorja

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne