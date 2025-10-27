10.5 C
Arrestohet prokurori i Prizrenit, Beqë Shala – dyshohet për marrje të ryshfetit

Prokurori i Departamentit të Përgjithshëm në Prokurorinë Themelore në Prizren, Beqë Shala, është arrestuar në një aksion të udhëhequr nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK).

Shala dyshohet për kryerjen e veprës penale “Marrje ryshfeti”.

Arrestimin e tij e ka konfirmuar edhe Prokuroria Speciale përmes një njoftimi të lëshuar për media.

“Me urdhër të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, hetuesit policorë nga Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda në Policinë e Kosovës, në bashkëpunim me Kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore në Prizren kanë arrestuar B.Sh nën dyshimin se ka kryer veprën penale “Marrja e ryshfetit””, thuhet në njoftim.

Prokuroria Speciale njofton se i dyshuari B.Sh., prokuror në Prokurorinë Themelore të Prizrenit, është arrestuar në vendin e punës.

“Prokuroria Speciale së bashku me Policinë e Kosovës, është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore, në përputhje me Kodin e Procedurës Penale dhe ligjet në fuqi”, thuhet në njoftim.

Ndërprerje me furnizim me ujë në disa lagje të Prizrenit pas reshjeve të dendura
Publikohen pamjet, momenti i arrestimit të prokurorit Beqë Shala në vendin e punës

