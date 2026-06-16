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KGJK dhe Gjykata e Prizrenit thellojnë bashkëpunimin për rritjen e efikasitetit dhe transparencës

By admin

Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), Rrustem Thaqi, ka pritur në takim kryetaren e Gjykatës Themelore në Prizren, Shpresa Emra, ku u diskutua për forcimin e bashkëpunimit institucional dhe avancimin e performancës në sistemin gjyqësor.

Gjatë takimit, kryetarja Emra e uroi kryesuesin Thaqi për detyrën e re në krye të KGJK-së, duke i shprehur mbështetje dhe suksese në ushtrimin e përgjegjësive të tij institucionale.

Sipas njoftimit të gjykatës, në kuadër të takimit u diskutuan çështje që ndërlidhen me funksionimin dhe menaxhimin e punës në Gjykatën Themelore në Prizren, si dhe prioritetet dhe sfidat në funksion të rritjes së performancës institucionale.

“Po ashtu, u theksua rëndësia e bashkëpunimit të vazhdueshëm ndërmjet KGJK-së dhe gjykatave, me fokus në forcimin e efikasitetit, transparencës dhe llogaridhënies në sistemin gjyqësor”, thuhet në njoftim.

Të dy palët ritheksuan përkushtimin për koordinim institucional dhe mbështetje të ndërsjellë në funksion të avancimit të proceseve gjyqësore, forcimit të sundimit të ligjit dhe ofrimit të shërbimeve më cilësore për qytetarët./PrizrenPress.com/

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