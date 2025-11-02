15.7 C
Prizren
E diel, 2 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Artan Abrashi takon deputeten shqiptare në Kroaci, Ermina Lekaj Perlaskaj

By admin

Në një ditë me diell në zemër të Prizrenit, kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës, Artan Abrashi, është takuar me deputeten shqiptare në Parlamentin e Kroacisë, Ermina Lekaj Perlaskaj, raporton PrizrenPress.

Përmes një postimi në rrjete sociale, Abrashi ka shprehur vlerësimin e tij për kontributin dhe përkushtimin e Perlaskajt ndaj komunitetit shqiptar në Kroaci dhe më gjerë.

“Në këtë ditë të bukur me diell në Shadërvan, pata kënaqësinë të takoj deputeten ikonë të shqiptarëve në Kroaci, znj. Ermina Lekaj Perlaskaj. Një grua e jashtëzakonshme që me punë, dinjitet e dashuri për atdheun nderon shqiptarët kudo”, ka shkruar Abrashi./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Prizreni mposhtet minimalisht nga Feronikeli
Next article
Fillon Festivali Klasik i Prizrenit

Më Shumë

Sport

Liria kthehet në shtëpi, pret Kikën në Prizren

Liria rikthehet sot në shtëpi për t’u përballur me Kikën, në ndeshjen e radhës të Ligës së Parë. Sfida do të zhvillohet në Stadiumin “Përparim...
Sport

Prizrenasit fitojnë derbin në Mitrovicë

Bashkimi fitoi derbin e xhiros së tretë të ProCredit Superligës, duke mundur Trepçën në udhëtim me shifrat 79:93 (18:19, 18:33, 19:18, 24:23). Çerekun e parë...

Bashkimi – Sigal Prishtina, derbi i të pamposhturve

3 gola, 3 pikë – Liria shkëlqen në Prizren

Policia shqiptoi për 24 orë, rreth dy mijë e 500 gjoba në trafik

Roja lidhet për një pemë, 3 persona të armatosur futen në një kompani private në Rahovec

Ndërprerje me furnizim me ujë në disa lagje të Prizrenit pas reshjeve të dendura

Komuna e Dragashit hap konkurs për ndarjen e bursave për studentët

Fatos Nano, një nga figurat më të gjithanshme të jetës publike shqiptare

Po finalizohet Amfiteatri në Bellobrad të Dragashit

Cilësia e ujit në Prizren brenda standardeve, përjashtim fshati Muradem

PDK-ja dhe Vetëvendosja bëjnë koalicion për balotazhin në Dragash

Balotazhi i hipokrizisë

Prizreni sot zbret në fushën e Feronikelit

300 bursa për studentët në Prizren – rritje prej 400% krahasuar me mandatin e kaluar

Vdekja e punëtorit në Prizren, Inspektorati i Punës: Subjektit biznesor ia ndaluam punimet, por nuk respektuan vendimin

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne