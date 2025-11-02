15.7 C
Prizren
E diel, 2 Nëntor, 2025
Prizreni mposhtet minimalisht nga Feronikeli

By admin

Në kuadër të Raiffeisen Ligës së Parë, Prizreni është mposhtur sot me rezultat minimal 2–1 nga Feronikeli, në një ndeshje të zhvilluar në stadiumin “Rexhep Rexhepi” të Drenasit.

Ndonëse skuadra prizrenase dominoi në pjesën më të madhe të lojës, një pakujdesi në minutat e para i kushtoi me gol. Vendasit kaluan në epërsi që në minutën e 3-të, por prizrenasit reagojnë shpejt, duke barazuar rezultatin pas një aksioni të bukur të ekipit.

Në pjesën e dytë, pas një lëshimi në mbrojtje, Feronikeli gjeti golin e dytë, që rezultoi vendimtar për fatin e ndeshjes. Pavarësisht përpjekjeve dhe rasteve të shumta të krijuara, Prizreni nuk arriti të barazojë rezultatin.

Pas përfundimit të takimit, klubi prizrenas falënderoi Feronikelin për mikpritjen korrekte dhe vlerësoi referimin e drejtë të ndeshjes, duke theksuar rëndësinë e respektit dhe sportivitetit në futbollin vendor./PrizrenPress.com

Krasniqi me disponim të mirë krah Totajt: Prizreni i Shaqës është Prizreni i ëndrrave tona
Artan Abrashi takon deputeten shqiptare në Kroaci, Ermina Lekaj Perlaskaj

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

