Liria s’ndalet as në Suharekë – tri pikë të arta për bardhezinjtë

Liria e Prizrenit ka vazhduar serinë e fitoreve duke triumfuar në transfertë ndaj Suharekës me rezultat 1:2, në një ndeshje të luftuar deri në minutat e fundit, raporton PrizrenPress.
Skuadra prizrenase tregoi karakter dhe efikasitet, duke shfrytëzuar rastet e krijuara dhe menaxhuar me mjaft pjekuri epërsinë.
Me këtë fitore, Liria forcon pozitat në tabelë dhe dëshmon se po kalon një moment të shkëlqyer në Ligën e Parë./PrizrenPress.com
