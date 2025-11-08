12.4 C
Prizren
E shtunë, 8 Nëntor, 2025
Liria s’ndalet as në Suharekë – tri pikë të arta për bardhezinjtë

By admin

Liria e Prizrenit ka vazhduar serinë e fitoreve duke triumfuar në transfertë ndaj Suharekës me rezultat 1:2, në një ndeshje të luftuar deri në minutat e fundit, raporton PrizrenPress.

Skuadra prizrenase tregoi karakter dhe efikasitet, duke shfrytëzuar rastet e krijuara dhe menaxhuar me mjaft pjekuri epërsinë.

Me këtë fitore, Liria forcon pozitat në tabelë dhe dëshmon se po kalon një moment të shkëlqyer në Ligën e Parë./PrizrenPress.com

Sot pritet të lirohet nga spitali Astrit Isufi, i dyshuari për krimin e rëndë në Malishevë
Shaqir Totaj: Prizreni e vazhdon rrugëtimin e punëve të mira të dielën

