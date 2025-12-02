355 familje të komuniteteve në Prizren përfitojnë ndihma dimërore nga komuna

Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim në Prizren ka përfunduar shpërndarjen e ndihmave dimërore për vitin 2025, duke siguruar dru për ngrohje si dhe pako ushqimore e higjienike për familjet në nevojë, raporton PrizrenPress.
Sipas njoftimit të Komunës së Prizrenit, nga kjo mbështetje kanë përfituar gjithsej 355 familje të komuniteteve turke, boshnjake, serbe, rome, ashkali dhe egjiptiane.
“Përfitues të kësaj mbështetjeje janë rastet skamnore nga komuniteti turk, boshnjak, serb, rom, ashkali dhe egjiptian. Në total, ndihma është shpërndarë për 355 familje”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/
