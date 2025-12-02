8.6 C
Prizren
E martë, 2 Dhjetor, 2025
type here...

Fokus

355 familje të komuniteteve në Prizren përfitojnë ndihma dimërore nga komuna

By admin

Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim në Prizren ka përfunduar shpërndarjen e ndihmave dimërore për vitin 2025, duke siguruar dru për ngrohje si dhe pako ushqimore e higjienike për familjet në nevojë, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit të Komunës së Prizrenit, nga kjo mbështetje kanë përfituar gjithsej 355 familje të komuniteteve turke, boshnjake, serbe, rome, ashkali dhe egjiptiane.

“Përfitues të kësaj mbështetjeje janë rastet skamnore nga komuniteti turk, boshnjak, serb, rom, ashkali dhe egjiptian. Në total, ndihma është shpërndarë për 355 familje”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Sekuestrohen katër armë në rajonin e Prizrenit, dy të ndaluar – një në kërkim

Më Shumë

Lajme

Limaj kujton procesin në Hagë: Ishte i gjatë dhe sfidues, akuzat ndaj UÇK-së vazhdojnë

Sot shënohen 20 vjet nga aktgjykimi lirues i ish-luftëtarit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), Fatmir Limaj, nga Gjykata Ndërkombëtare e Hagës. Në një mesazh...
Lajme

‘KOSOVA VOTON’ – është slogani për zgjedhjet e 28 dhjetorit

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka prezantuar sot raportin e Listës Preliminare të Votuesve për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Kjo listë përmban 2,076,422 votues,...

Familjarët e gjejnë pa shenja jete të miturin në Reçan të Prizrenit

Hallkat elektronike, mekanizmi i ri për parandalimin e dhunës në familje – Prizreni gati për zbatim

Mbi 1 mijë e 200 gjoba trafiku për 24-orë, Policia njofton për mbi 50 aksidente trafiku

Aktakuzë ndaj burrit që tentoi t’i vriste me thikë gruan dhe vajzën e tij në Prizren

Distria Krasniqi e bronztë

Ky është ish-pjesëtari i UÇK-së nga Prizreni që u arrestua në Serbi

Dogana ndalon kontrabandën me telefona në Vërmicë, vlera mbi 5 mijë euro

Shoqata “Bereqeti” në Prizren ndihmon 45 familje me pajisje shtëpiake në prag të 28 Nëntorit

Osmani viziton Dragashin: Sharri ka traditë e bukuri të jashtëzakonshme

Smajl Latifi: Kemi vazhdimisht probleme me përmbaruesin, është absurde të merren të hyrat komunale, vetanake

PDK-ja në Rahovec arrin marrëveshje me AAK-në, Cana jep detaje: Tri drejtori…

Ish-gjyqtari i Kushtetueses: Zgjedhjet interesante sepse paraqesin një përballje dinjitoze mes Kurtit e Hamzës

Arrestohen dy të dyshuar në Prizren, postuan në rrjete sociale video duke shtënë me armë

Policia shqiptoi 1716 gjoba trafiku për 24 orë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne