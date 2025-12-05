Letërnjoftim i falsifikuar i Serbisë përdoret për tjetërsimin e pronës në Prizren, arrestohet një person

Një person në Prizren ka raportuar në policia se prona e tij i është bartur personave të tretë pa pëlqim dhe pa dijeninë e tij, me anë të një dokumenti të falsifikuar.
Policia e Kosovës njofton se gjatë hetimeve të zhvilluara është identifikuar dhe është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar i cili dyshohet ka përdorur një letërnjoftim të falsifikuar të shtetit të Serbisë me fotografinë e tij, duke futur të dhënat e palës ankuese.
Pas intervistimit me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.
“FALSIFIKIMI DOKUMETIT & MASHTRIM & LEGALIZIM I PËRMBAJTJES SË RREME
Prizren / 2025. Është raportuar se prona e viktimës mashkull kosovar dyshohet se nga person/a të panjohur me anë të dokumenteve të falsifikuara i është bartur personave të tretë pa pëlqimin dhe dijeninë e tij. Gjatë hetimeve të zhvilluara është identifikuar dhe është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar i cili dyshohet ka përdorur një letërnjoftim të falsifikuar të shtetit të Serbisë me fotografinë e tij, duke futur të dhënat e palës ankuese. Pas intervistimit me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës.
