Letërnjoftim i falsifikuar i Serbisë përdoret për tjetërsimin e pronës në Prizren, arrestohet një person

By admin

Një person në Prizren ka raportuar në policia se prona e tij i është bartur personave të tretë pa pëlqim dhe pa dijeninë e tij, me anë të një dokumenti të falsifikuar.

Policia e Kosovës njofton se gjatë hetimeve të zhvilluara është identifikuar dhe është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar i cili dyshohet ka përdorur një letërnjoftim të falsifikuar të shtetit të Serbisë me fotografinë e tij, duke futur të dhënat e palës ankuese.

Pas intervistimit me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.

“FALSIFIKIMI DOKUMETIT & MASHTRIM & LEGALIZIM I PËRMBAJTJES SË RREME

Policia në Prizren nis hetimet për parat false që u pranuan nga 1 qershori deri në nëntor
13-vjeçari ther me thikë një 19-vjeçar pas një përleshje në një shkollë fillore në Prizren

