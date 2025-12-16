1.4 C
Plagosja në Prizren, motiv dyshohet konflikti për kullotjen e bagëtive

admin

Kryeprokurori Petrit Kryeziu, bëri të ditur për Klankosova.tv se dyshimet e para rreth motivit të plagosjes është një mosmarrëveshje rreth vendit ku po kulloteshin bagëtitë.

I dyshuari është arrestuar, dhe me urdhër të prokurorit të krimeve të rënda është ndaluar për 48 orë.

“Ende është fazë e hershme të flasim për motivin e rastit, mirëpo dyshimet e para janë që plagosja ka ardhur për shkak të mosmarrëveshjeve rreth vendit ku po kulloteshin bagëtitë”, tha Kryeziu.

“Prokuroria ka kualifikuar veprën si vrasje e ngelur në tentativë, i dyshuari është arrestuar dhe me urdhër të prokurorit të krimeve të rënda është ndaluar për 48h”.

