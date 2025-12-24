8.7 C
Prizren
E mërkurë, 24 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

15 shkyçje në Prizren e 10 në Suharekë për mospagesë të ujit

By admin

KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A në  Prizren ka zhvilluar sot, më 24 dhjetor 2025, një aksion për shkyçjen e konsumatorëve që nuk kanë kryer pagesat për shërbimin e ujit.

Sipas njoftimit të kompanisë, inspektoriati dhe njësitë operuese kanë ndërmarrë këtë veprim pas paralajmërimeve të përsëritura ndaj borxhlinjve.

Gjatë ditës janë kryer gjithsej 25 shkyçje, prej të cilave 15 në Prizren dhe 10 në Suharekë.

Kompania njofton se nuk do të ketë më tolerim për konsumatorët që nuk i respektojnë obligimet financiare dhe se masa të tilla do të vazhdojnë deri në kryerjen e plotë të pagesave./PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Bedri Hamza në Malishevë: Do ta themelojmë Fondin e Papunësisë dhe Gjykatën e Punës

Më Shumë

Fokus

“Iu përkeqësua gjendja”, detaje të reja nga vdekja e 12-vjeçares në Prizren

Rreth vdekjes së 12-vjeçares L.Shala, në Pediatrinë e Prizrenit, për Klankosova.tv janë deklaruar nga spitali i qytetit.   Shefajet Berisha nga Spitali i Prizrenit, thotë se...
Lajme

Komuna e Dragashit nënshkruan memorandum për menaxhimin e pyllëzimeve në Restelicë

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka njoftuar se sot është nënshkruar një Memorandum Bashkëpunimi për monitorimin dhe menaxhimin e pyllëzimeve dhe infrastrukturës...

E trishtë! 12-vjeçares që vdiq në Spitalin e Prizrenit nesër i jepet lamtumira

Prizren, anulohet repriza e “Komedia e Zezë” pas lëndimit të aktorit

Emërime të reja në Dragash: Qafleshi-Skeraj shefe e Kabinetit të Kryetarit, Halili drejtor i Administratës

62 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Limaj në Prizren: “Çeliku i luftës” viziton “Çelikun e paqes” (VIDEO)

Gjeraj merr sërish çmimin “Trajner i Dalluar”

Bashkimi fiton në derbin prizrenas ndaj Junior 06

KBF Bashkimi, klubi më i mirë i vitit

Gjendje alarmante në Prizren, një lagje deri në katër ditë pa rrymë

Aksident i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova”

Po restaurohet Kulla e Hajrulla Çantës në Rahovec, aset i mbrojtur i trashëgimisë kulturore

Alis triumfon në Fest 64 – “Nân” do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision

Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit furnizon Njësinë e Dializës me 45 karrige moderne

Parashikimi i motit për javën e ardhshme

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne