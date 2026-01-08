-2.4 C
Prizren
E enjte, 8 Janar, 2026
Lajme

Uji i pijshëm ende i papërdorshëm në Studenqan dhe Dobërdëlan të Suharekës

By admin

Në njësinë e Suharekës, konkretisht në fshatrat Studenqan dhe Dobërdëlan, pas ndërprerjes së furnizimit me ujë të pijes për më shumë se 48 orë, e shkaktuar nga turbullira e ujit si pasojë e reshjeve atmosferike, është filluar lëshimi i ujit vetëm për nevoja sanitare.

“Uji nuk është i përshtatshëm për pije dhe nuk duhet të përdoret për konsum, deri në një njoftim të radhës, pas përmirësimit të cilësisë dhe analizave përkatëse. Lusim konsumatorët për mirëkuptim dhe respektim të këtij njoftimi, në interes të shëndetit publik”, njofton KRU Hidroregjioni Jugor Sh.A./PrizrenPress.com/

Ndërpritet furnizimi me ujë të pijes në fshatin Muradem të Prizrenit për shkak të turbullirës
Keqpërdorimi i Mazrekut dhe Berishës, shkaktuan dëm BKS-së në vlerë prej 1 milion e 43 mijë euro

