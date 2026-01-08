Uji i pijshëm ende i papërdorshëm në Studenqan dhe Dobërdëlan të Suharekës

Në njësinë e Suharekës, konkretisht në fshatrat Studenqan dhe Dobërdëlan, pas ndërprerjes së furnizimit me ujë të pijes për më shumë se 48 orë, e shkaktuar nga turbullira e ujit si pasojë e reshjeve atmosferike, është filluar lëshimi i ujit vetëm për nevoja sanitare.
“Uji nuk është i përshtatshëm për pije dhe nuk duhet të përdoret për konsum, deri në një njoftim të radhës, pas përmirësimit të cilësisë dhe analizave përkatëse. Lusim konsumatorët për mirëkuptim dhe respektim të këtij njoftimi, në interes të shëndetit publik”, njofton KRU Hidroregjioni Jugor Sh.A./PrizrenPress.com/
