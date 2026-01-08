-2.4 C
Ndërpritet furnizimi me ujë të pijes në fshatin Muradem të Prizrenit për shkak të turbullirës

By admin

Fshati Muradem i Prizrenit është përballur me ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë të pijes, si pasojë e paraqitjes së turbullirës në rrjetin e ujësjellësit.

Sipas njoftimit të KRU “Hidroregjioni Jugor” ShA, masa është marrë për të garantuar sigurinë shëndetësore të konsumatorëve, derisa uji të përmbushë standardet e nevojshme për përdorim, raporton PrizrenPress.

Për të mos lënë banorët pa furnizim, kompania ka vënë në dispozicion cisternë me ujë, e cila është e stacionuar në qendër të fshatit dhe mund të shfrytëzohet nga të gjithë konsumatorët e kësaj zone.

“Ekipet tona janë duke e monitoruar situatën dhe furnizimi me ujë do të rikthehet menjëherë sapo të sigurohet cilësia e kërkuar e ujit për konsum”, thuhet në njoftimin e KRU “Hidroregjioni Jugor”.

Nga kjo kompani u bëhet thirrje qytetarëve për mirëkuptim dhe bashkëpunim deri në normalizimin e plotë të gjendjes./PrizrenPress.com/

Besim Bytyqi i bashkohet P.C Prizrenit
Uji i pijshëm ende i papërdorshëm në Studenqan dhe Dobërdëlan të Suharekës

