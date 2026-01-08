-4.5 C
Liria zyrtarizon Florian Iljazin

Liria e Prizrenit ka zyrtarizuar sot afrimin më të ri në skuadër, futbollistin me perspektiv Florian Iljazi, raporton PrizrenPress.

Iljazi ishte pjesë e Drinit të Bardhë, ekip që garon në Ligën e Dytë të Kosovës, me të cilin u nda disa ditë më parë, për të vazhduar karrierën te bardhezinjtë e Prizrenit.

Klubi prizrenas ka bërë të ditur se Iljazi tashmë do të mbrojë ngjyrat bardhezi, duke u konsideruar si një përforcim me perspektivë për fazën e ardhshme të garave.

Ndërkohë, Liria ka qenë aktive edhe në afrime të tjera gjatë këtyre ditëve, duke zyrtarizuar më herët edhe Theo Solomon, Muhamed Useini dhe Vigan Ademin, në kuadër të përforcimit të ekipit për objektivat sezonalë./PrizrenPress.com/

