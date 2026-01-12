-0.4 C
Fillon procesi mësimor në Suharekë, kryetari Muharremaj uron nxënësit dhe mësimdhënësit

By admin

Sot ka nisur gjysmëvjetori i dytë i vitit shkollor në Komunën e Suharekës, duke rikthyer nxënësit dhe mësimdhënësit në bankat shkollore pas pushimit dimëror.

Me këtë rast, kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka uruar të gjithë pjesëmarrësit në procesin arsimor, duke u dëshiruar suksese dhe punë të mbarë.

“Sot ka filluar procesi mësimor. Të gjithë mësimdhënësve dhe nxënësve ju uroj suksese dhe punë të mbarë”, ka shkruar Muharremaj./PrizrenPress.com/

