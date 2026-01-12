Totaj priti drejtuesit e KBI-së në Prizren, rikonfirmohet bashkëpunimi institucional

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot në takim kryetarin e Këshillit të Bashkësisë Islame të Prizrenit, Valon ef. Ibrahimi, kryeimamin Orhan ef. Bislimaj, si dhe bashkëpunëtorët e KBI-së, në kuadër të takimit të parë për këtë mandat.
Gjatë këtij takimi, palët rikonfirmuan bashkëpunimin e ndërsjellë dhe shprehën gatishmërinë për thellimin e tij në funksion të interesit të përbashkët dhe të komunitetit.
“Me këtë rast, u rikonfirmua bashkëpunimi i ndërsjellë, duke shprehur gatishmërinë të dyja palët për thellimin e tij në shërbim të interesit të përbashkët dhe komunitetit”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/
