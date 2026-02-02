Bashkimi shton edhe më shumë forcë, transferon tjetër qendër amerikane

KB Bashkimi ka arritur marrëveshje me basketbollistin amerikan Kenneth “Kenny” Wooten Jr., i cili luan në pozitat 4/5, ka mësuar ekskluzivisht AsistiOnline.com
Wooten Jr. vjen me një karrierë të pasur ndërkombëtare, pasi fillimet i ka pasur në basketbollin universitar amerikan me Oregon Ducks (NCAA), ku u dallua veçanërisht për lojën mbrojtëse dhe atletizmin.
Pas përfundimit të kolegjit, ai ka luajtur në NBA G League me disa skuadra, përfshirë Westchester Knicks, Rio Grande Valley Vipers, Maine Celtics dhe Raptors 905.
Më pas, karrierën e ka vazhduar jashtë SHBA-së, duke qenë pjesë e klubeve në Hungari (Atomer?m? SE), Mongoli (Ulaanbaatar TLG), si dhe në Ligën e Libanit me Central Club.
Me përvojën e tij në liga të ndryshme dhe profilin fizik prej rreth 2.06 metrash, Wooten Jr. pritet të jetë një përforcim i rëndësishëm për KB Bashkimin në vazhdim të sezonit.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren