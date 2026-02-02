3.6 C
Prizren
E hënë, 2 Shkurt, 2026
Lajme

Të dënuarit në burgun e Prizrenit certifikohen për “menaxhim të zemërimit”

By admin

Në Qendrën e Paraburgimit në Prizren është bërë shpërndarja e certifikatave për pjesëmarrësit e Programit “Menaxhimi i Zemërimit”.

Sipas njoftimit, programi ka pasur për qëllim zhvillimin e vetëkontrollit, menaxhimin e emocioneve dhe aftësimin e të burgosurve për t’u përballur me situata stresuese.

Këto shkathtësi, sipas njoftimit të Shërbimit Korrektues të Kosovës, janë thelbësore për procesin e rehabilitimit dhe përgatitjen e tyre për riintegrim në shoqëri.

“Ky aktivitet pasqyron angazhimin e vazhdueshëm të stafit të Qendrës së Paraburgimit në Prizren për ofrimin e programeve dhe pa shkelje të ligjit pas përfundimit të dënimit”./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

