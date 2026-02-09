7.2 C
Prizren
E hënë, 9 Shkurt, 2026
Ismet Munishi, trajneri i ri i Lirisë

Pas largimit të Liridon Lecit, mediat raportojnë se Ismet Munishi mund të marrë drejtimin e ekipit të parë të Lirisë.

Derisa klubi nuk ka bërë ende njoftim zyrtar, një foto e publikuar nga Kanal10 ka rritur interesin për këtë zhvillim.

Fansat dhe komuniteti prisnin konfirmimin e emërimit në ditët në vijim./PrizrenPress.com/

