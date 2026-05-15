Ku është Ukshin Hoti? – Tubim përkujtimor në Krushë të Madhe

Me rastin e përvjetorit të zhdukjes së Ukshin Hoti, në Kompleksin Historik “Ukshin Hoti” në Krushë të Madhe do të mbahet një tubim sensibilizues për përkujtimin e jetës dhe veprës së tij, si dhe për të rikujtuar kërkesën për zbardhjen e fatit të tij.

Organizatorët kanë ftuar familjarët, miqtë dhe bashkëmendimtarët e Ukshin Hotit që të marrin pjesë në këtë aktivitet përkujtimor, me qëllim përsëritjen e kërkesës për ndriçimin e fatit të tij.

“Ftohen familjarët, miqtë dhe bashkëmendimtarët e Ukshin Hoti që të jenë pjesë e këtij tubimi, për të përsëritur kërkesën për ndriçimin e fatit të këtij kolosi të mendimit politik shqiptar”, thuhet në njoftimin e Komunës së Rahovecit.

Tubimi do të mbahet më 16 maj 2026, në orën 18:00, në Krushë të Madhe, në Shtëpinë-muze të Ukshin Hotit./PrizrenPress.com/

Gjykata Kushtetuese: Zvarritja 11-vjeçare e rastit në Prizren shkeli të drejtat e qytetarit
