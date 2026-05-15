Ku është Ukshin Hoti? – Tubim përkujtimor në Krushë të Madhe

Me rastin e përvjetorit të zhdukjes së Ukshin Hoti, në Kompleksin Historik “Ukshin Hoti” në Krushë të Madhe do të mbahet një tubim sensibilizues për përkujtimin e jetës dhe veprës së tij, si dhe për të rikujtuar kërkesën për zbardhjen e fatit të tij.
Organizatorët kanë ftuar familjarët, miqtë dhe bashkëmendimtarët e Ukshin Hotit që të marrin pjesë në këtë aktivitet përkujtimor, me qëllim përsëritjen e kërkesës për ndriçimin e fatit të tij.
“Ftohen familjarët, miqtë dhe bashkëmendimtarët e Ukshin Hoti që të jenë pjesë e këtij tubimi, për të përsëritur kërkesën për ndriçimin e fatit të këtij kolosi të mendimit politik shqiptar”, thuhet në njoftimin e Komunës së Rahovecit.
Tubimi do të mbahet më 16 maj 2026, në orën 18:00, në Krushë të Madhe, në Shtëpinë-muze të Ukshin Hotit./PrizrenPress.com/
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren