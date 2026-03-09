10 C
Prizren
E hënë, 9 Mars, 2026
Kushtetuesja vendos masë të përkohshme lidhur me dekretin për shpërndarjen e Kuvendit

By admin

Gjykata Kushtetuese ka nxjerr vendim për caktimin e masës së përkohshme ndaj vendimit të presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e Kuvendit.

Masa e përkohshme vlen nga data 9 e deri më 31 mars, që ia ndalon Kuvendit dhe Presidentes çdo veprim deri me këtë datë.

Ky vendim vjen pasi kryeministri Albin Kurti, e dorëzoi për shqyrtim në këtë gjykatë dekretin e presidentes të premten e kaluar për ta shpërndarë Kuvendin.

“Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës, në mbështetje të nenit 116 (2) të Kushtetutës, të nenit 27 të Ligjit dhe rregullat 44, 45, 46 (2) dhe 48 (1) (d) të Rregullores së punës, më 9 mars 2026, njëzëri VENDOS I. TË CAKTOJË ex officio dhe sipas kërkesës së parashtruesit të kërkesës masën e përkohshme me të cilën ndalohet çdo veprim i Presidentes së Republikës së Kosovës në lidhje me Dekretin nr. 24/2026 të 6 marsit 2026, si dhe të ndalojë çdo veprim të Kuvendit të Republikës së Kosovës, në kohëzgjatjen e përcaktuar sipas pikës II të këtij Vendimi”, thuhet në vendimin e Kushtetueses njofton Klankosova.tv.

Kushtetuesja urdhëroi, në pikën e dytë të vendimit, që masa e përkohshme “hyn në fuqi më 9 mars 2026, në kohëzgjatje deri më 31 mars 2026”.

Presidentja Vjosa Osmani, nxori dekretin për shpërndarjen e Kuvendit pasi Presidenti i ri nuk u zgjodh deri në fund të ditës së enjtë, më 5 mars.

Bashkimi kërkon fitore sonte në Rahovec 
Vazhdojnë kërkimet për gjetjen e Alush Kastratit i zhdukur nga 7 marsi

