Gjendet i vdekur Alush Kastrati nga Rahoveci

By admin

Është gjetur i vdekur Alush Kastrati, 80 vjeçari nga fshati Zatriq i Rahovecit i cili ishte shpallur i zhdukur nga data 7 mars.

Lajmin për Klanin e ka konfirmuar kryetari i Shoqatës së Kërkim-Shpëtimt, Mentor Maloku.

“Në terren janë ekipet e policisë, kërkim-shpëtimit, pjesëtarët e FSK-së, njësiti i qenve K9, të cilët nga e shtuna në mbrëmje ishin të angazhuar në operacion”, deklaroi Maloku.

