11.9 C
Prizren
E diel, 22 Mars, 2026
type here...

Fokus

Nis rritja e çmimeve në linjën Prishtinë-Prizren

By admin

Me rritjen e çmimit të naftës, ka nga nesër do të fillojë edhe rritja e çmimeve për transportin ndërurban.

Kështu ka bërë të ditur një prej kompanive të udhëtimit – Mendi Tours.

Kompania në fjalë operon në destinacionet Prishtinë-Prizren dhe anasjelltas, dhe rritjen e çmimeve e arsyeton me zhvillimet në bursë.

“Të nderuar udhëtarë,

Ju njoftojmë se nga nesër (22.03.2026) hyjnë në fuqi çmimet e reja për linjat ndërurbane. Ky ndryshim vjen si pasojë e rritjes së çmimit të naftës dhe kostove të tjera të transportit.

Ju falënderojmë për mirëkuptimin dhe besimin tuaj”, thuhet në njoftimin e kompanisë.

Previous article
Moti sot me temperatura deri në 12 gradë Celsius
Next article
37 aksidente dhe mbi 1 mijë gjoba trafiku për 24 orë në Kosovë

Më Shumë

Sport

Aulona Muhadri kompleton sirtarin e trofeve me Ligën Unike

Pas një karriere të pasur me sukses, kapitene e Bashkimit, Aulona Muhadri, ka arritur fitimin e trofeut të shumëpritur të Ligës Unike, duke kompletuar sirtarin...
Fokus

Spitali i Prizrenit forcon bashkëpunimin me strukturat komunale

Drejtori Ekzekutiv i Spitalit të Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa”, Osman Hajdari, së bashku me anëtarët e Këshillit Drejtues, pritën përfaqësues të strukturave komunale...

Inspektorati dhe Policia inspektojnë lokacionet për mbeturina inerte në Malishevë

Subvencionet e papranuara për energji për dhjetor e janar merren nga nesër

Ilaz Osmanaj, 34-vjeçari që u godit për vdekje nga vetura në Prizren

Policia shqiptoi rreth 1,900 gjoba komunikacioni në 24 orët e fundit

Akademi përkujtimore për Dr. Bujar Demirin në Spitalin e Prizrenit

Peja 03 finaliste në Ligën Unike për femra

Trepça pa telashe ndaj Bashkimit edhe pa dy lojtarë të rëndësishëm

Vdes një 34-vjeçar në Prizren, dyshohet se është goditur nga një veturë

Sot Dita Ndërkombëtare e Poezisë

Përkujtohet Beteja e Kabashit në Prizren – një nga betejat më heroike të UÇK-së

Korisha përkujton 27-vjetorin e Betejës së Kabashit

Totaj kritikon Qeverinë: Na janë marrë 12 milionë euro, 30% ishin për investime kapitale, qytetarët të jenë të kujdesshëm se kë e votojnë

Bashkimi shkon në finalen e Ligës Unike për femra

Në Zlipotok përkujtohet 111-vjetori i Betejës së Çanakkalasë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne