Ylli kampion i Ligës Unike

Golden Eagle Ylli për herë të dytë në histori të klubit ka fituar Ligën Unike, raporton PrizrenPress.
Therandasit në një super finale në Tiranë, fituan ndaj Pejës me rezultat 74:80.
MVP i Final 4 u shpall Scott Bamforth, i cili ndeshjen finale e mbylli me 22 pikë, shtatë kërcime e pesë asistime./PrizrenPress.com/
Marketing
