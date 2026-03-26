9.3 C
Prizren
E enjte, 26 Mars, 2026
type here...

Kulture

Një qiell për Ajvaz Shehun

By admin

Enver Sulaj
/… që sot, pas 27 vjetësh, ai ka një vendprehje…/
Do ta filloj me qiellin
Këtë poezi për ty, Ajvaz Shehu
Që sot është errësuar
Është përskuqur
Është vrenjtur-korb
Humnerë pafund…
Po të ishte pranvera – pranverë
E dielli – diell
Sot, ti, Ajvaz, do të ishe hije mbi gurë
Blerim në fushën e përgjakur të Krushës
E përqafim baladash në gjoksin e nënës
Që s’e besoi largimin tënd kurrë…
Këtë poezi për ty, Ajvaz Shehu,
Do ta mbyll me qiellin pafund…
Që është i vogël për ëndrrat tua
Për krahët që shtrihen përtej reve
Përtej mërzisë
Zisë
E syve tu pishë
Këputur një ditë pranvere
Baladë e përjetshme e lirisë.
26 mars 2026

Më Shumë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne