Martohet djali i heroit të Kosovës, Fetah Gega

By admin

Në një atmosferë festive dhe familjare, është kurorëzuar sonte martesa e djalit të heroit të Kosovës, Fetah Gega.

Me këtë rast, urime publike ka përcjellë edhe kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, i cili ka shprehur dëshirat më të mira për çiftin e ri, raporton PrizrenPress.

“Sonte kurorëzohet dasma e djalit të Heroit të Kosovës Fetah Gega. Çlirimit dhe Redonës ju urojmë jetë të lumtur, fat e mbarësi për gjithë familjen Gega”, ka uruar Muharremaj.

Martesa e Çlirimit dhe Redonës është pritur me gëzim nga familjarë, miq dhe dashamirë, duke shënuar një moment të veçantë për familjen Gega./PrizrenPress.com/

Kirurgjia e kancerit të mushkërive e sigurt edhe për mbi 80-vjeçarët

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

