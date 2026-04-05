9.6 C
Prizren
E hënë, 6 Prill, 2026
type here...

FokusSport

Junior 06 dominon Megasportin në gjysmëfinalen e parë U16

By admin

Ekipi i vajzave U16 të Junior 06 Moni Bau ka shënuar fitore të thellë ndaj Megasportit me rezultat 98:49, në ndeshjen e parë gjysmëfinale të PlayOff-it.

Takimi u karakterizua nga epërsia e vazhdueshme e Junior 06, që kontrolloi lojën nga fillimi deri në fund, duke treguar cilësi të lartë në të dyja fazat e lojës.

Me këtë fitore bindëse, Junior 06 hedh një hap të madh drejt finales, ndërsa ndeshja e kthimit pritet të konfirmojë skuadrën finaliste./PrizrenPress.com/

Previous article
Vajzat U18 të Bashkimit fituese të Kupës
Next article
Martohet djali i heroit të Kosovës, Fetah Gega

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne