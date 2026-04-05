Junior 06 dominon Megasportin në gjysmëfinalen e parë U16

Ekipi i vajzave U16 të Junior 06 Moni Bau ka shënuar fitore të thellë ndaj Megasportit me rezultat 98:49, në ndeshjen e parë gjysmëfinale të PlayOff-it.
Takimi u karakterizua nga epërsia e vazhdueshme e Junior 06, që kontrolloi lojën nga fillimi deri në fund, duke treguar cilësi të lartë në të dyja fazat e lojës.
Me këtë fitore bindëse, Junior 06 hedh një hap të madh drejt finales, ndërsa ndeshja e kthimit pritet të konfirmojë skuadrën finaliste./PrizrenPress.com/
