Peja 03 pret Bashkimin në finalen e dytë të Play-off-it

By admin

Sot zhvillohet ndeshja e dytë finale e Play-off-it në Superligën e Femrave, ku Peja 03 përballet me Bashkimi në palestrën “Karagaçi”, me fillim nga ora 17:15, raporton PrizrenPress.

Skuadra prizrenase vjen në këtë takim me epërsi në seri, pasi ka fituar ndeshjen e parë me rezultat 57:66, duke treguar organizim të mirë në të dyja fazat e lojës dhe duke ruajtur kontrollin gjatë gjithë sfidës.

Nga ana tjetër, Peja 03 kërkon reagimin para publikut vendas dhe synon të barazojë serinë finale, duke u mbështetur në përkrahjen e tifozëve në “Karagaçi”.

Ndeshja pritet të jetë e fortë dhe vendimtare për rrjedhën e mëtejshme të finales./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

