Kryetarja Emra: Gjykata e Prizrenit nuk ka pasur kapacitet për 109 të ndaluarit për keqpërdorim të votave

Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prizren, Shpresa Emra, në një intervistë në “Tempus” foli edhe për aksionin ndaj të dyshuarve për keqpërdorim me vota, derisa tha se Gjykata nuk ka pasur kapacitet për 109 të ndaluarit.

Ajo tha se ka qenë hera e parë kur kjo Gjykatë është përballur me numër kaq të madh të personave të ndaluar. Sipas saj, ka qenë sfidë e theksuar numri i madh i personave të ndaluar.

“Sa i përket rasteve të njohura, nga kapitulli i të drejtave të votimit, ka qenë sfidë e theksuar për shkak të numrit të madh të personave të ndaluar, ku 109 persona janë ndaluar me masë të ndalimit 48 orë, ndërsa, 28 prej tyre i është parashtru kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit”, tha ajo.

Kryetarja bëri të ditur se në bashkëpunim me Prokurorinë, janë organizuar dhe kanë caktuar nga katër prokurorë dhe gjyqtarë.

“Duke pasur parasysh se ky numër ka qenë shumë i madh, në bashkëpunim me Prokurorinë, jemi organizu dhe i kemi caktu gjyqtarët, Prokuroria i ka caktu katër prokurorë, ne i kemi caktu katër gjyqtarë dhe gjashtë bashkëpunëtorë profesionalë, të cilët kanë punu 24 orë, në mënyrë që procesi të shkojë në mënyrë të rregullt dhe mos të ketë ngecje”, u shpreh Emra.

Emra theksoi se kjo ka qenë sfidë për ta për shkak se nuk kanë pasur hapësira të mjaftueshme dhe nuk e dinë se si do i menaxhonin në rast se Prokuroria do kishte shkuar me 109 të ndaluar.

“Ne kemi qenë Gjykata e parë e cila ka fillu me këto lëndë. Domethënë me këto çështjet në lidhje me votimet dhe besoj që ka qenë sfidë për ne, për arsye se edhe objektin e kemi të vjetër edhe hapësira të mjaftueshme nuk kemi pas, edhe në fillim kanë qenë 109 të ndalum edhe nëse Prokuroria do kishte shkuar me 109, nuk e dimë se si do e kishim menaxhuar, 109, 109 avokatë, policë, kjo gjykatë nuk ka pasur kapacitet për menaxhimin, por me 23 persona i kemi menaxhu katër gjyqtarë edhe gjashtë bashkëpunëtorë edhe sigurisht se edhe me avokatë edhe me sigurim edhe me krejt, ka shku në mënyrë të rregullt”, tha ajo. /BetimipërDrejtësi

