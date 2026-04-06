Universiteti i Prizrenit merr kryesimin e Asociacionit të Universiteteve Ballkanike

Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren ka shënuar një arritje të rëndësishme në kuadër të bashkëpunimit akademik rajonal, duke marrë kryesimin e Asociacionit të Universiteteve Ballkanike (BUA) për vitin 2026.

Asociacioni i Universiteteve Ballkanike është një rrjet i gjerë bashkëpunimi që përfshin mbi 100 universitete nga rajoni i Ballkanit, me synim forcimin e lidhjeve akademike, shkencore dhe kulturore ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë. Ky rrjet promovon dialogun ndërkulturor, zhvillimin e projekteve të përbashkëta kërkimore, shkëmbimin e stafit akademik dhe studentëve, si dhe avancimin e inovacionit dhe cilësisë në arsimin e lartë.

Përzgjedhja e Universitetit të Prizrenit për të udhëhequr këtë asociacion përbën një moment të rëndësishëm për rritjen e rolit të tij në zhvillimet akademike rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe një dëshmi e besimit të partnerëve ndërkombëtarë në kapacitetet institucionale të universitetit dhe të arsimit të lartë në Kosovë në përgjithësi.

Takimi i fundit i Asociacionit u mbajt në Podgoricë të Malit të Zi, ku Universiteti i Prizrenit u përfaqësua nga Prorektorët Prof. Asoc. Dr. Serdan Kervan, Prof. Ass. Dr. Luan Vardari dhe Prof. Ass. Dr. Adelina Rakaj, së bashku me përfaqësues nga universitetet anëtare dhe kandidate të BUA-s.

Në kuadër të kësaj përgjegjësie, Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren do të jetë nikoqir i konferencës së ardhshme të Asociacionit të Universiteteve Ballkanike, e cila pritet të mbahet në fund të vitit 2026 në Prizren.

Kjo ngjarje do të shërbejë si një platformë e rëndësishme për thellimin e bashkëpunimit ndëruniversitar dhe për promovimin e arsimit të lartë në nivel rajonal.

Previous article
Kryetarja Emra: Gjykata e Prizrenit nuk ka pasur kapacitet për 109 të ndaluarit për keqpërdorim të votave

Suhareka forcon mekanizmat kundër dhunës në familje

Në Suharekë është mbajtur mbledhja e parë e rregullt për vitin 2026 e Mekanizmit Kundër Dhunës në Familje (MKDHF), ku u diskutua për trajtimin...
Fokus

Peja 03 barazon serinë finale ndaj Bashkimit

Peja 03 e ka barazuar serinë finale ndaj Bashkimit në Superligën e Kosovës te Femrat. Vashat pejane fituan në ndeshjen e dytë finale me rezultat...

Shkatërrohet laboratori i drogës në Prizren, Prokuroria kërkon paraburgim për të pandehurit

Prifti që i ra Këmbanës së Kishës për Iftar

Vajzat U18 të Bashkimit fituese të Kupës

A do t’ia prishë Rahoveci ecurinë Trepçës këtë fundjavë?

Arrestohen dy persona në Prizren, dyshuhen për kultivim të bimëve narkotike dhe mbajtje në pronësi të armëve

Junior 06 dominon Megasportin në gjysmëfinalen e parë U16

Shishko përgëzon Junior 06 pas sukseseve në U14 dhe U16

Gjykata Themelore në Prizren mban kolegjiumin e rregullt, diskutohet efikasiteti i lëndëve

Komuna e Prizrenit shpall thirrje për mbështetje financiare për OJQ-të dhe individët në kulturë, rini dhe sport

Rruga Tetovë-Prizren, Adnan Azizi: Komuna e Tetovës ka ndarë 18 milionë denarë

Kastrati përkujton 27-vjetorin e Masakrës së Burimit: Plagë e hapur që kërkon drejtësi

Malisheva nis aksionin e pastrimit, prilli shpallet muaj i ambientit të pastër

Osmani dekoron futbollistët e Kosovës

Policia në Prizren vetëdijeson nxënësit për rreziqet e internetit

