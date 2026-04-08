Fitore e madhe e ‘Vreshtarëve’: Rahoveci 029 siguron mbijetesën në Superligë

By admin

Në një përballje dramatike të zhvilluar në Suharekë, Rahoveci 029 ka shënuar fitore të madhe ndaj Golden Eagle Ylli, duke triumfuar pas vazhdimeve me rezultat 83:89, raporton PrizrenPress.

Ndeshja ishte e luftuar deri në sekondat e fundit, ndërsa vendosja e fituesit erdhi në kohën shtesë, ku “Vreshtarët” treguan më shumë qetësi dhe vendosmëri në momentet vendimtare.

Me këtë fitore, Rahoveci 029 siguron edhe një sezon tjetër në elitën e Superliga e Kosovës në basketboll, duke arritur objektivin e mbijetesës në mënyrë dramatike./PrizrenPress.com/

