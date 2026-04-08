Fitore e madhe e ‘Vreshtarëve’: Rahoveci 029 siguron mbijetesën në Superligë

Në një përballje dramatike të zhvilluar në Suharekë, Rahoveci 029 ka shënuar fitore të madhe ndaj Golden Eagle Ylli, duke triumfuar pas vazhdimeve me rezultat 83:89, raporton PrizrenPress.
Ndeshja ishte e luftuar deri në sekondat e fundit, ndërsa vendosja e fituesit erdhi në kohën shtesë, ku “Vreshtarët” treguan më shumë qetësi dhe vendosmëri në momentet vendimtare.
Me këtë fitore, Rahoveci 029 siguron edhe një sezon tjetër në elitën e Superliga e Kosovës në basketboll, duke arritur objektivin e mbijetesës në mënyrë dramatike./PrizrenPress.com/
Marketing
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren