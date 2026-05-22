Lajme

Vazhdojnë dëgjimet publike në fshatrat e Suharekës për buxhetin 2027-2029

By admin

Komuna e Suharekës ka vazhduar mbajtjen e dëgjimeve publike me banorë të fshatrave të ndryshme në kuadër të përgatitjes së Kornizës Afatmesme të Buxhetit (KAB) për vitet 2027-2029.

Takime me qytetarët janë zhvilluar në fshatrat Budakovë, Mushtisht, Gjinoc, Shirokë, Greikoc, Sallagrazhdë, Sopijë, Dubravë, Vraniq, Reqan, si dhe me banorët e Krushicës së Epërme, Krushicës së Poshtme dhe Mohlanit.

 

Sipas komunës, gjatë këtyre dëgjimeve qytetarët patën mundësinë të paraqesin kërkesat, shqetësimet dhe propozimet e tyre për projektet prioritare që dëshirojnë të përfshihen në planifikimin buxhetor të viteve në vijim.

“Procesi i dëgjimeve publike do të pasqyrohet në përpilimin e draft-Kornizës Afatmesme Buxhetore, e cila më pas do t’i dorëzohet Kuvendit Komunal për shqyrtim dhe miratim”, thuhet në njoftimin e Komunës së Suharekës./PrizrenPress.com/

